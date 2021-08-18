突厥斯坦州7月份牛羊出口量居全国首位

哈通社/努尔苏丹/8月18日 -- 根据哈萨克斯坦共和国农业部的统计数据，2021年7月，哈萨克斯坦出口了近11.1万头牛和9.6万只羊。

突厥斯坦州成为该行业的领头羊，共出口8.49万头牛。江布尔州排名第二位，出口1.87万头牛。阿克托贝州出口3387头牛，位列第三。

突厥斯坦州也是羊出口数量最多的地区，共出口9.28万只羊。也就是说，几乎占据全部出口份额。西哈州位于第二位，出口1905只羊。第三位是奇姆肯特市，共出口720只羊。阿克托贝州出口184只公羊，名列第四。江布尔州出口43只公羊，排名第五。

此外，1-7月，哈萨克斯坦总共出口了188匹马、100头猪、14峰骆驼、10万只鸡、133.6吨活小龙虾。

此前，2020年期间，哈萨克斯坦暂停了活牛出口。因2019年，哈国牲畜（包括种畜）大量外流到国外（主要流向乌兹别克斯坦）后，哈农业部作出的这一决定。2019年，哈萨克斯坦出口了15.6万余头牛（种畜8830头），而2018年全哈仅出口3.9万头牛。

2020年底，政府延长了对活牛、活羊种畜出口的禁令，但允许出口公牛和绵羊。农业部在允许出口活牛后，决定对出口牲畜数量实行配额制。但这项工作直到7月底才完成，农业部发布行政令草案，规定对公牛和绵羊的出口实行数量限制（配额）。计划根据人口规模、消费率、生产平衡、供应和短缺以及加工企业的需求，为每个地区制定出口配额数量。