平均7人争一岗：哈萨克斯坦劳动力市场现状分析

平均每个岗位有7至8名求职者竞争

根据官方统计，全国适龄劳动力人口约为980万人，其中登记失业人口为44.89万人。在面向雇主与求职者的“电子劳动交易所”（Enbek.kz）上，共登记空缺岗位57,761个；国际招聘平台HeadHunter哈萨克斯坦频道则发布了36,909个岗位。考虑到不同平台间存在重复，综合测算显示，平均每个岗位约有7至8名求职者参与竞争。

作为欧亚经济联盟成员国，白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯及亚美尼亚公民可无需配额在哈就业。对于第三国公民，2026年就业配额为1.81万个。尽管岗位数量可观，但在物价上涨背景下，薪资水平能否支撑生活，仍是劳动力市场的关键问题。

教育和医疗领域岗位需求最为集中

在“电子劳动交易所”发布的27,308条招聘信息中，共涉及57,761个岗位，主要集中在阿拉木图（5,274个）、阿斯塔纳（3,995个）和奇姆肯特（1,187个）。与此同时，平台注册简历总数已达241,790份。

Фото: Астана қаласының әкімдігі

从行业来看，空缺岗位主要集中在教育（6,140个）、医疗（3,044个）、无需技能岗位（2,479个）、工业生产（2,434个）以及交通物流（1,575个）。

薪资结构方面，在全部5.77万个岗位中，月薪10万至20万坚戈的岗位约1.03万个；20万至30万坚戈为6,758个；低于10万坚戈的有4,208个；30万至50万坚戈为4,503个；高于50万坚戈的仅1,586个。整体来看，大多数岗位起薪集中在10万至30万坚戈区间。

针对残疾群体发布的405个岗位中，薪资水平同样以10万至30万坚戈为主，超过50万坚戈的仅21个。其中69个位于阿斯塔纳和阿拉木图。

劳动和社会保障部部长阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫表示，相关部门计划在今年上半年前推出配额执行的数字化核算机制，并引入数字化就业服务体系。

—这一服务将在就业前阶段提供主动跟踪支持。从今年起，我们计划通过配额机制安置约1.7万名残疾人就业，这一规模是2025年的两倍，-叶尔塔耶夫指出。

据介绍，目前全国约有75.2万名残疾人，占总人口的3.7%，其中劳动年龄人口占56%，退休人员占29%，儿童占15%。

针对青年群体，平台发布岗位2,958个，其中月薪10万至20万坚戈的445个，20万至30万坚戈的339个，高于50万坚戈的60个，另有596个岗位对无工作经验者开放。

技术工人岗位共计1,211个，主要薪资区间仍为10万至20万坚戈（510个）。其中临时岗位447个，长期岗位163个。针对刑满释放人员开放的317个岗位，薪资多集中在20万至30万坚戈，多为体力劳动岗位。面向无高等教育人群的岗位为101个，起薪在10万至20万坚戈。实习岗位13个，薪资水平相近。另有8个岗位面向外籍劳工，主要集中在农业领域。

目前仅有2个岗位提供住房支持：西哈州阿克扎伊赫县一项助产士岗位（月薪18万至20万坚戈），以及阿特劳州因德尔县一项妇产科医生岗位（月薪60万至80万坚戈），显示部分地区在医疗人才引进方面提供额外激励。

语言能力与薪资水平呈正相关

数据显示，岗位对语言能力的需求较为明显：要求哈萨克语的岗位为10,059个，俄语10,924个，英语1,596个，中文1,126个。以哈萨克语为主的岗位薪资多集中在10万至30万坚戈，与全国中位工资水平基本一致——2025年中位月薪约为31.6万坚戈。

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相比之下，要求外语能力的岗位薪资更高：英语岗位多在30万至50万坚戈之间，而中文岗位普遍超过50万坚戈。

高薪岗位集中于少数领域

在hh.kz平台上，目前共有780万份简历、139,186家公司以及36,835个岗位。竞争程度明显更高，平均每个岗位对应211份简历。在已标注薪资的25,987个岗位中（税前），高薪岗位占比有限。

Инфографика: Kazinform

月薪超过100万坚戈的岗位约2,888个；达到1000万坚戈及以上的仅9个，其中6个位于阿拉木图，3个位于阿斯塔纳。从行业看，高薪主要集中在牙科医疗、房地产中介、销售以及自带货车的司机等领域。

总体来看，哈萨克斯坦就业岗位数量较为充足，但薪资结构呈现“中低集中、高端稀缺”的特点，大多数岗位月薪集中在10万至30万坚戈区间。百万级高薪岗位数量有限，而千万级岗位更为罕见。

近年来，提高最低工资标准的呼声不断增强。政府、国家银行及金融市场监管和发展署正联合推进相关改革方案，其中包括逐步将最低工资提升至15万坚戈的目标。

【编译：阿遥】