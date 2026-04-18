哈通社7月18日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

7月18日，星期六

7月18日是阳历一年中的第199天 （闰年第200天） ，离全年的结束还有166天。

世界各国/地区节日：

美国热狗日 热狗是一种让人联想到棒球场或游乐园的神奇夏日的食物。美国热狗和香肠委员会创建了7月18日美国热狗日，以纪念全美热狗。全美热狗日旨在欣赏热狗。1991年举办了第一届全国热狗日，在国会山上举办了热狗午餐会。从那时起，向国会山的工作人员，立法者，机构官员和棒球传奇人士提供热狗已成为传统。

纳尔逊·曼德拉国际日 联合国于2009年11月正式宣布，每年的7月18日（曼德拉的生日）为纳尔逊·曼德拉国际日（或曼德拉日），并且于2010年7月18日举行第一次联合国曼德拉日。然而，其他团体于2009年7月18日己开始庆祝“曼德拉日”。

乌拉圭宪法日 每年7月18日为乌拉圭宪法日，以纪念1830年7月18日该国颁布第一部宪法。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1907年 东哈州建造一座没有用一个钉子的全木清真寺。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统与德国总理安格拉·默克尔一同出席在阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦-德国论坛。

2013年 哈萨克斯坦驻加拉茨（罗马尼亚）荣誉使馆举行开馆仪式。

2014年 纳扎尔巴耶夫大学基地开设总面积超过2000公顷的两个新科技园。

2016年 «1941.布列斯特要塞.哈萨克斯坦»一书首次公布布列斯特要塞保卫战中牺牲哈萨克斯坦烈士们的名单。

2016年 哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦共有的西部天山被联合国教科文组织列入世界遗产名录中。

2017年 正在韩国海军学院进修的哈萨克斯坦学员巴赫提亚尔·库伊肯在韩国庆州举行的业余拳击比赛中夺得金牌。

2018年 哈萨克斯坦艺术家、ATOM项目名誉大使卡热普别克•库尤科阔夫荣获国际“无核未来奖”。

2019年 为纪念因公殉职的女警员、阿克莫拉州内务厅医疗服务处处长博塔戈兹·比扎诺娃，阔科舍套市揭幕纪念碑。

2023年 托卡耶夫总统飞抵沙特阿拉伯圣城麦地那，开始对该国进行工作访问。托卡耶夫总统首先前往先知清真寺，诵经祈祷。为表达敬意，沙方向哈萨克斯坦总统敞开了先知陵墓的大门。