哈萨克斯坦7月年通胀率连续第二个月维持在11.8%

官方数据显示，7月份月度通胀环比上涨0.7%，较6月份的0.8%略有放缓。

从年度通胀结构来看，食品价格涨幅尤为明显，同比增长11.2%，高于6月份的10.6%。其中，油脂类产品价格上涨20.3%，水果和蔬菜上涨19.4%，肉类及肉制品上涨13.2%。

服务价格同样对整体通胀水平构成显著影响。过去一年间，服务价格上涨14.9%，虽然高企，但已较6月份的16.1%有所回落。冷水供应价格涨幅最为突出，同比上涨96.1%；排水服务价格上涨34.6%。

非食品类商品价格同比上涨9.5%，其中服装价格上涨9.8%，鞋类上涨11.6%。

从地区来看，卡拉干达州年通胀率最高，达13.8%；其次是阿拉木图市（13.2%）、阿拜州和阿克莫拉州（均为12.4%）；阿斯塔纳市通胀率为12.3%。

公共政策研究所8月1日公布的最新社会调查结果显示，79.4%的受访者认为国家正在朝着正确的方向发展。

【编译：阿遥】