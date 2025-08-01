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    20:51, 01 八月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦7月年通胀率连续第二个月维持在11.8%

    哈萨克国际通讯社讯）国家统计局公布的数据显示，2025年7月，哈萨克斯坦年度通胀率连续第二个月维持在11.8%。

    Қазақстандағы инфляция: қай өңірлерде баға өсімі жеделдеді
    Фото: Shutterstock

    官方数据显示，7月份月度通胀环比上涨0.7%，较6月份的0.8%略有放缓。

    从年度通胀结构来看，食品价格涨幅尤为明显，同比增长11.2%，高于6月份的10.6%。其中，油脂类产品价格上涨20.3%，水果和蔬菜上涨19.4%，肉类及肉制品上涨13.2%。

    服务价格同样对整体通胀水平构成显著影响。过去一年间，服务价格上涨14.9%，虽然高企，但已较6月份的16.1%有所回落。冷水供应价格涨幅最为突出，同比上涨96.1%；排水服务价格上涨34.6%。

    非食品类商品价格同比上涨9.5%，其中服装价格上涨9.8%，鞋类上涨11.6%。

    从地区来看，卡拉干达州年通胀率最高，达13.8%；其次是阿拉木图市（13.2%）、阿拜州和阿克莫拉州（均为12.4%）；阿斯塔纳市通胀率为12.3%。

    公共政策研究所8月1日公布的最新社会调查结果显示，79.4%的受访者认为国家正在朝着正确的方向发展

    【编译：阿遥】

    标签:
    通货膨胀 统计 经济
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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