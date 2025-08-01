社会调查：近八成哈萨克斯坦人认可国家发展方向

研究所发布的报告指出，6月份的调查结果显示，公众对国家发展方向的评价保持稳定，反映出社会各界对所选发展路径的广泛认同，以及整体社会情绪的平稳。近八成（79.4%）受访者认为国家正朝着正确的方向发展。受访者对国家社会经济形势的态度也趋于积极。具体来看，73.6%的受访者对当前社会经济状况表示认可，表明公众对整体局势的看法正逐步趋于稳定。

调查还显示，民众对政治局势的态度同样正面。76.2%的受访者表示对当前政治局势感到满意。

报告分析认为，公众积极评价的背后，是一系列政治、经济、社会和心理因素的综合作用。其中包括国内生产总值（GDP）增长6%，各类基础设施与社会设施的建设与投用，以及住房、公用事业和交通基础设施的维修与现代化改造等成果。

此次社会调查于2025年6月18日至7月4日间进行，共有2000名年满18岁的公民参与。问卷采用全国具有代表性的抽样方式，抽样误差控制在±2.2%以内。

值得一提的是，据文化和信息部社会调查显示，超过95%的受访者认为哈萨克斯坦的民族关系保持稳定，氛围良好。

【编译：阿遥】