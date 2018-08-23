8月23日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/8月23日 -- 哈通社为各位读者总结8月23日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

8月23日,星期四

8月23日是阳历一年中的第235天，离全年的结束还有130（闰年则还有131）。



世界各国/地区节日：

贩卖黑奴及其废除国际纪念日 联合国教科文组织1997年宣布每年的8月23日为贩卖黑奴及其废除的国际纪念日，主要是对1994年教科文组织奴隶之路项目，做出的一种反应。教科文组织认为通过对贩卖黑奴及其废除的这段历史进行反思，有助于增强相互理解、和解乃至于世界和平，因此一致认为应该设立这样一个国际日。

欧洲斯大林主义和纳粹主义受害人纪念日，亦称为极权主义和专制政权受害者纪念日，订于每年8月23日，是欧洲议会于2008/2009年度定为"全欧洲纪念极权和威权政权下的受害人之日，须以尊严和公正纪念之"。从2009年起，欧洲联盟的机构每年都纪念此日。由欧洲人民党、欧洲自由民主联盟、欧洲绿党－欧洲自由联盟、欧洲各国联盟共同于2009年支持的欧洲议会决议案，提议在全欧洲纪念此日。欧洲安全合作组织大会的2009年维尔纽斯宣言也支持将8月23日定为纪念独裁政权下受害人的国际纪念日。

乌克兰国旗日 乌克兰国旗最早是乌克兰人民共和国的国旗，但在苏联时代被禁。1992年1月28日重新立法成为国旗。国旗含义：蓝色代表天空与海洋，象征自由与主权；黄色代表麦田，象征乌克兰悠久的农业历史。黄蓝二色为乌克兰的传统颜色，源自该国蓝盾黄狮徽章。每年8月23日为乌克兰国旗日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1996年 阿拉木图市为哈萨克伟大诗人江布尔•贾巴耶夫竖立纪念碑。

1996年 吉尔吉斯斯坦驻哈萨克斯坦大使馆举行开馆仪式。

2002年 纳扎尔巴耶夫总统成为卡拉干达市荣誉公民。

2007年 阿斯塔纳举行塔吉克文学作品展。

2011年 哈萨克斯坦央行发行印有阿尔法拉比肖像的500坚戈纸币。

2012年 突厥语国家合作委员会第二届首脑会议宣言在比什凯克签署。

【编译：冰山】