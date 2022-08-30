8月30日是哈萨克斯坦共和国宪法日

哈通社/努尔苏丹/8月30日 -- ​8 月 30 日是哈萨克斯坦宪法日。1995年的这一天，新宪法草案在全民公投中通过。

今年8月30日宪法日的庆祝在国家宪法修正案公投成功举行的背景下显得尤为重要。

根据中央公投委员会的数据，共有7 985769名哈萨克斯坦选民参加了6月5日举行的修宪公投投票。参加投票的选民人数占到了总选民人数的68.05%。在所有完成的投票当中，共有6163516人，即投票选民的77.18%选择支持宪法修正案。

公投表明哈萨克斯坦公民支持旨在改革国家政治架构、在权力部门之间建立一个平衡的制衡体系的国家发展的新方针。

尽管目前是议会休会期，立法进程暂停直到新的议会期，但过去一段时间内进行了以下宪法改革：

· 根据国家元首的法令，位于本地区的地方代表机构参与批准州长、共和国级城市市长、首都市长候选人。基于此任命了阿拜州、乌勒套州、热特苏州州长。

· 以«阿玛纳特»党«Zher amanaty»委员会为代表实施了宪法第 6 章土地属于哈萨克斯坦人民（土地、矿藏、水资源、植物界和动物界以及其他自然资源属于人民。国家代表人民行使所有权。在法律规定的原则、程序和范围内,土地也可以私有）。得益于该委员会的行动，截至今年8月12日，三个月内约有30万公顷的土地被归还国家；

· 举行了国家库鲁尔泰大会首次会议，国家元首提议创建该会议。 会议期间与来自全国各地的公众就国家和社会发展的各种问题进行了讨论；

· 向公众提交了《媒体法》和《选举法》的新法律草案以供讨论。

除上述成果外，预计将通过约20项法案，均属于宪法改革范畴，也需要积极推动。

今年 6 月 16 日 在国家库鲁尔泰会议上，总统表示，主要法案应在今年年底与议会秋季议会期开始时通过。

法案包括以下：

· ·《哈萨克斯坦共和国宪法法院》宪法法案；

· ·《关于哈萨克斯坦共和国人权专员》宪法法案；

· ·《检察院》宪法法案；

· 一系列关于立法法案的修正案（它们将规定修正关于政党、地方自治、国家审计和一些其他法律的修正）。

总的来说，包括以下与宪法改革相关的改变：

· 宪法修正案的全民公投确定了超级总统制向总统制共和国的最终过渡；

· 得益于新宪法改革的实施，保护人权和自由的体系正在得到加强。保障国家公平和公开的政治竞争；

· 公民于 6 月 5 日投票支持的修正和补充内容涉及到了宪法的 30 多条。所有改革都完全从公民的利益出发。因此，我们国家体制基础得到了彻底更新，奠定了第二共和国的基础；

· 宪法改革的条款不是为了加强总统的特权和权力，而是为了巩固政府部门之间的制衡体系，保护所有公民的利益、权利和自由。全国范围内的宪法改革意愿的表达为新的公正的哈萨克斯坦奠定了坚实的基础；

· 全民公投的结果已成为政治复兴的明确标志。我们的公民表现出高度的责任感和爱国主义精神。我们已经证明我们团结一致建设一个新的、公平的哈萨克斯坦；

· 全民公投成为我国历史上的一个重要里程碑，显示了国家的团结和我们民族准备开始真正的变革。高投票率证明了我们社会的成熟和责任感。

· 宪法修正不是最后阶段，而只是我们改革的开始。国家全面现代化将继续进行。在新宪法的基础上，各种权力机构正在形成更加有效的运行模式，相互之间的制衡机制正在加强；

全民公投的结果开启了我们国家体制历史的全新篇章。



