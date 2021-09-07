8月份哈萨克斯坦居民消费价格指数上涨8.7%

哈通社/努尔苏丹/9月7日--据哈萨克斯坦国家统计局发布数据，2021年8月，哈萨克斯坦居民消费价格指数（CPI）同比上涨8.7%，环比上涨0.5%。其中，食品价格环比上涨0.1%，非食品价格环比上涨0.6%，有偿服务价格环比上涨0.8%。

8月份，食品价格环比上涨的包括：洋葱（+7.6%）、白菜（+6.5%）、鸡肉（+3.7%）、葵花籽油（+2.2%）、马肉（+2%）、荞麦（+1.8%）、羊肉（+1.5%）、通心粉（+1.3%）、糖果（+1.3%）、猪肉（+1.1%）、乳奶（+1.1%）、香肠（+1%）、面粉（+0.8%）、牛肉（+0.7%）、茶叶（+0.7%）、面包（+0.7%）、矿泉水和饮用水（+1.8%），酒精类饮料（+0.8%）、香烟（+0.6%）。价格下降的包括马铃薯（-11.5%）和蔬菜（-9.7%）。

非食品价格上涨的包括：背包（+6.4%）、文具（+3.9%）、童鞋（+2%）、童装（+1.9%）、建材（+1.6%）、餐具（+0.7%）、家具家居（+0.7%）、纺织品（+0.7%）、个人用品（+0.6%）、家电（+0.5%）、罐装液化气（+2.8%）、柴油（+1.3%）。

有偿服务价格上涨的包括：房屋维修（+2.3%）、医疗保健（+1.1%）、餐饮（+1%）、美容美发（+0.6%）、出租车（+1.9%）、城际客车（+0.8%）。公共事业价格上涨的包括：天然气供应（+4%）、自来水供应（+0.6%）、水处理（+0.6%）。

【编辑：达娜】