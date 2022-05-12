哈萨克斯坦计划将食品进口替代率从80%提高到100%

哈通社/努尔苏丹/5月12日--哈萨克斯坦国家经济部长阿勒别克·库安特洛夫12日表示，哈萨克斯坦通胀率六年来首次超过13.2%

经济部长表示，美国的通货膨胀率超过了 8%，这对他们来说也是很高的记录。同时，德国、俄罗斯和乌兹别克斯坦的通胀率也创下了记录。今年4 月份，哈萨克斯坦的通胀记录达到了6年以来的最高，为 13.2%。

“食品通胀对整体消费价格指数有很大影响。疫情期间，食品物流链断裂，随后的地缘政治局势加剧了这一问题。为抑制通货膨胀，央行实施货币政策的同时，政府也在采取紧急和系统性措施。主要的目标是将食品进口替代率从80% 提高到100%。 ” 他说。

在这方面，库安特洛夫指出，主要食品种类均为国产。

«我国主要生产牛奶、乳制品、烘焙制品等产品。 部分产品100%满足国内市场，计划进一步扩大可完全满足国内需求的产品产量，农业部和贸易部正在开展这方面的相关工作。 食糖的产量还无法完全满足国内需求，但有计划开设新工厂。 至于谷物，大部分是在国内生产的，增加产量就可以充分满足国内市场。»他说。

【编译：阿依波塔】