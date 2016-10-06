哈萨克斯坦每年出口的鱼产品价值达8000万美元

哈通社阿斯塔纳10月6日电 农业部副部长叶尔兰•尼山巴耶夫称，哈萨克斯坦每年出口鱼类产品所获的收入已达8000万美元。

尼山巴耶夫说："哈萨克斯坦天然水塘内每年捕捞4-4.5万吨鱼。此外，每年还捕捞4.5-5万吨海洋鱼类，其中2.2万吨出口至国外。目前每年出口的鱼类产品数量占农畜产品的一半，价值达8000万美元。但频繁捞鱼会导致鱼类资源枯竭，而国际上对渔业资源的需求正在逐年增加。因此人工水产养殖已成为一种巨大趋势，目前国内人工水产养殖每年达500-700吨。"



尼山巴耶夫称，国内捕捞的鱼类产品大部分出口至欧盟国家，且在国际市场上具有一定的竞争力。



目前国内有19个大型企业已与中国签署出口合同，每年向中国出口大量鱼产品。



据尼山巴耶夫介绍，2015年哈萨克斯坦向中国出口1039吨鱼，其中5月份出口量最多，达到465吨。



尼山巴耶夫说："目前国内有60余企业负责鱼类养殖，但这些企业目前的生产能力连50%都不到。因此，为了提升鱼产品出口量，我们需要尽量扩大里海资源开发以及进一步加强水产养殖技术。"（编译：金桥）