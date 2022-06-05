哈境内修宪全民公投全部结束 近800万选民完成投票

哈通社/努尔苏丹/6月5日 - 据中央全民公投委员会消息，努尔苏丹时间21:00时，哈萨克斯坦境内17个行政区修改宪法全民公投投票全部结束。

中央全民公投委员会秘书长穆赫塔尔·耶尔曼表示，截至20时，全国7 936 655名选民完成了投票，投票率达67.65%。

各州完成投票的选民比例统计如下：阿克莫拉州73.81%，阿克托别州55.90%，阿拉木图州72.83%，阿特劳州62.45%，西哈州65.49%，江布尔州69.59%，卡拉干达州77.39%，库斯塔奈州72.28%，克孜勒奥尔达州75.02%，曼格斯套州59.14%，巴甫洛达尔州75.53%，北哈州75.49%，突厥斯坦州80.66%，东哈州77.49%，努尔苏丹市57.06%，阿拉木图市32.25%，齐姆肯特市72.53%。

据此前报道，因时差原因，全国12个行政区8089个投票站于努尔苏丹时间20时关闭，而另有5个行政区（阿克托别州、阿特劳州、西哈州、克孜勒奥尔达州和曼格斯套州）1858个投票站于努尔苏丹时间21时（当地时间20时）结束投票。

截至目前，10个国家开设的17个海外投票站也结束了投票，另有48个投票站仍在进行着投票。

【编译：小穆】