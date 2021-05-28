保护工作成效显著 哈境内赛加羚羊数量超过80万只

哈通社/努尔苏丹/5月28日--哈萨克斯坦生态部采取的赛加羚羊保护和反偷猎措施的有效性明显提高，哈萨克斯坦境内的赛加羚羊数量在两年内翻了一番。

据生态部新闻消息，哈萨克斯坦境内的赛加羚羊数量从33.4万增加到了84.2万只。

根据早前报道，2020年因新冠疫情原因没有进行羚羊种群数量的统计工作。因此，上一次的统计数据是2019年的。

哈萨克斯坦有3个赛加羚羊种群，分别是：别特帕克达拉种群、乌拉尔种群和乌斯秋尔特种群，全球90%的赛加羚羊分布在哈萨克斯坦境内。

应当指出的是，由于近年来赛加羚羊数量的减少，政府部门正在采取综合措施，以防止其种群灭绝。

20世纪90年代末，赛加羚羊数量曾达到100万只，但到2003年，赛加羚羊数量减少到了2.1万只。各种疾病和偷猎是数量减少的主要原因。

因此，2005年通过了第一个濒危有蹄类动物及高鼻羚羊保护计划。

在这方面，建立了“额尔古斯-图尔盖 ” （阿克托别州）和“ 阿勒腾达拉 ” （库斯塔奈州）国家自然保护区，以提高产犊、越冬和迁徙期间对赛加羚羊主要栖息地的保护效力。

为了加强了对偷猎者的惩处 ，政府于2012年颁布了一项禁止至2020年使用赛加羚羊及其身体器官和衍生物法案，并将该法案的有效期延长到了2023年。

2019年，哈萨克斯坦发布了关于加强对偷猎者的惩处法案。根据该法案，对偷猎者最高可判12年有期徒刑，并没收其财产。

此外，哈萨克斯坦生态部和执法机构每年都会举行一次赛加羚羊保护行动。

【编译：阿依波塔】