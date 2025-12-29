牺牲81年的克孜勒奥尔达籍二战士兵遗骸归葬故里

据克孜勒奥尔达市政府新闻办公室介绍，今年5月，相关搜寻团队在俄罗斯普斯科夫市发现了一批红军战士遗骸。这些战士是在1944年解放该市、与纳粹德国侵略者作战过程中英勇牺牲的。

Фото: Қызылорда қаласының әкімдігі

消息称，在此次发现的遗骸中，经确认有一名出生于1917年的克孜勒奥尔达人。他曾在第326步兵师第1101步兵团服役，军衔为上士，名叫拜波勒·莱赫梅托夫。工作人员根据遗体旁发现的一枚“勇敢”奖章、一枚“红星”勋章，以及其生前使用的剃须刀、钢笔和军用匕首等随身物品，最终核实了他的身份。

在军事荣誉告别仪式上，全体人员为英雄默哀一分钟，并向纪念碑敬献鲜花。克孜勒奥尔达市副市长德勒穆哈迈德·阿布佐夫在致辞中表示，向克孜勒奥尔达英烈致敬，是当代后辈义不容辞的神圣责任。拜波勒·莱赫梅托夫的亲属也出席了仪式，并向所有参与搜寻、迎回英雄遗骸、让英雄事迹重返祖国的人士表达了诚挚感谢。

Фото: Қызылорда қаласының әкімдігі

仪式结束后，拜波勒·莱赫梅托夫的遗骸被安葬在克孜勒奥尔达市辖下的阿克苏阿特乡，长眠于故土。

【编译：阿遥】