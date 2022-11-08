哈萨克斯坦小额信贷机构总贷款组合已超838亿坚戈

哈通社/阿斯塔纳/11月8日--据inbusiness.kz网站报道，哈萨克斯坦小额信贷市场呈现稳定增长态势，产品需求旺盛。截至今年第二季度末，哈萨克斯坦243家小额信贷机构贷款组合总额达到了8383亿坚戈，比去年同期增长了58%。

报道称，在过去的5年里，全国小额信贷机构放贷总量增加了6.4倍。

哈萨克斯坦金融市场监管和发展署自 2021 年 1 月 1 日起对小额信贷机构经营活动准予许可，这对小额贷款业务的蓬勃发展产生了积极影响。过去一年，国内共注册了217家小额信贷机构，而5年前只有146家。

截至今年第二季度末，进入贷款组合总量排名前十的小额信贷机构占去了全国小额信贷机构放贷总量的76%。其中，KMF公司一直是该行业无可争议的领头羊，该机构小额放贷总量达到了1913亿坚戈，同比增长36.1%。

值得注意的是，仅在今年上半年，哈萨克斯坦小额信贷机构放贷量达到了1419亿坚戈。

其中，KMF公司放贷量量增幅最大，达296亿坚戈。年初以来，该机构超过39%的信贷组合，即666亿坚戈投放到了国内农业部门。除此之外，国内排名前十的小额信贷企业中Arnur Credit和Asian Credit Fund也一直对农业部门给予积极的金融支持。

由此可见，一直专注于支持中小企业和农业部门发展的小额信贷机构，已成为国内小额信贷市场主力军。

【编译：阿遥】