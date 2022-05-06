哈萨克斯坦共和国总统关于举行修宪公投的第888号总统令

哈通社/努尔苏丹/5月6日 – 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫5月5日签署了举行全国性公投的总统令。

以下为总统令全文：

根据哈萨克斯坦共和国宪法第91条第1款以及哈萨克斯坦宪法性法律《共和国公投法》第18条，我决定：

1.2022年6月5日举行共和国全民公投。

2. 以«您是否认同2022年5月6日在大众媒体上公布的《哈萨克斯坦共和国宪法修正案》中对哈萨克斯坦宪法进行的修订？»为主题制定《哈萨克斯坦共和国宪法修正案》全民公投的选票。

3. 这项总统令以及《哈萨克斯坦共和国宪法修正案》需在2022年5月6日于大众媒体上进行公示。

4. 指派中央选举委员会担任全国公投委员会的工作，指派各地区选举委员会担任各地区公投委员会的工作，负责组织和举办全国公投。

5. 哈萨克斯坦共和国政府与哈萨克斯坦共和国中央选举委员会、哈萨克斯坦共和国其他中央机关和地区执行机关一起，负责制定与共和国全民公投有关的组织和举办措施。

6. 该总统令自公布之日起生效。

哈萨克斯坦共和国

总统 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫

努尔苏丹 总统府 2022年5月5日

№ 888





【编译：木合塔尔·木拉提】