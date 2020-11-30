超过89％的国际乘客持有效PCR检测证明飞抵哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/11月30日--据哈萨克斯坦卫生部新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，11月29日，有20班国际航班飞抵哈萨克斯坦。共有2746名旅客，其中有2458名旅客持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

11月29日，共有20班国际航班自瑞士、德国、埃及、阿联酋、土耳其、俄罗斯、乌克兰、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有2746名旅客，其中有2458名旅客持有冠状病毒PCR检测阴性证明，288名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有10班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有1232名乘客，1060人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，172人没有证明；

-有9班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1505名乘客，1389人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，116人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有9名乘客，所有乘客均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，并接受冠状病毒PCR检测。所有288人的PCR检测结果均呈阴性。

【编译：阿拉依】



