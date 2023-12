哈通社/阿斯塔纳/2月8日 - 据新华社消息,中国广东省佛山市禅城区季华西路一环桥底东往西方向路面当地时间7日晚发生路面塌陷,截至目前已造成8人死亡。

据了解,事故还造成至少9人受伤,3人失踪。目前有关方面正在对失踪人员进行调查。



另据《羊城晚报》报道,事故现场地陷面积约有2个篮球场大,深度起码6-7米,沥青路段大块脱落,地下管道和路灯全部掉入坑中。



有当地市民怀疑事故可能与附近地铁施工有关。



目前官方正在对事故原因进行调查。



【编辑:木合塔尔·木拉提】

8 killed, 3 missing in cave-in at metro construction site in south China pic.twitter.com/0KJByjRQit