印尼洪灾和山体滑坡致8人死亡　数千人被疏散

哈通社/阿斯塔纳/1月24日 -- 据新华社消息，印度尼西亚抗灾署23日通报，印尼南苏拉威西省近日发生的洪涝和山体滑坡灾害已造成8人死亡、4人失踪，数千人被紧急疏散。

印尼抗灾署发言人苏托波在当天公布的一份声明中说，22日中午开始的狂风暴雨天气在南苏拉威西省引发洪水和山体滑坡，该省9个县市的53个乡镇受到影响。截至当地时间23日14时，灾害除造成人员伤亡，还导致数千所房屋和1万多公顷农田被洪水淹没。

苏托波当天在个人推特上发布了灾区的航拍视频。画面显示，有的地区被洪水围困。在另一个视频中，洪水已涨至屋檐，大雨之下数十位灾民蹲在屋顶等待救援。

苏托波说，由印尼抗灾署、国家搜救局、军警、印尼红十字会和志愿者等组成的救援队正展开紧急救援。随着搜救和统计工作的继续，本次灾害造成的人员伤亡和财产损失数量预计还将上升。他还说，灾区的大雨天气预计将持续至本月30日，并提醒地方政府和居民对可能发生的洪灾和山体滑坡保持警惕。

每年11月至次年4月是印尼的雨季，也是山体滑坡和洪涝灾害高发期。去年12月底，印尼西爪哇省苏加武眉县因大雨引发山体滑坡，共造成32人死亡。