欧洲疾控中心：德尔塔毒株8月初或占欧盟新增病例七成

哈通社/努尔苏丹/6月30日 —— 据外媒报道，新冠变异病毒德尔塔毒株在欧盟境内蔓延势头猛烈。在截至29日的一周内，法国卫生部的数据显示，德尔塔毒株的感染者占该国新冠肺炎新增病例的20%，与上周相比翻了一番。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所表示，德尔塔毒株的感染者占该国新冠肺炎新增病例的30%。

葡萄牙国立卫生研究院发布的数据显示，在里斯本近期的新冠肺炎新增病例中，德尔塔毒株的感染病例占到60%以上。

欧洲疾病预防与控制中心（ECDC）警告称，到8月初，德尔塔毒株预计将占欧盟境内所有新冠肺炎新增病例的70%，任何松懈都可能重演去年秋季的局面。

在德尔塔毒株并未进入欧盟前，该地区的防疫成果已初见成效。ECDC的数据显示，截至6月中旬，欧盟多国的新冠肺炎新增感染人数和新增死亡人数均降至自去年秋季以来的最低水平。

ECDC认为，德尔塔毒株比阿尔法毒株的传播力高40%至60%，预计德尔塔毒株将在夏季广泛传播，尤其是在还没有接种疫苗的年轻人群中。在今年夏天，没有完全接种两剂疫苗的高风险个体面临感染甚至出现重症和死亡的风险。

目前，欧盟多国正放松疫情防控措施，且夏季旅行旺季正到来，但欧盟内部已开始讨论，是否要改变当前的防疫政策。近日，德国部分联邦州纷纷要求收紧入境规定，德国等国已宣布从29日起暂停与葡萄牙之间的航班往来。

不过，在是否进一步加紧防疫措施的问题上，德国政府和法国政府均表示，并不会因此封锁边境，也不会推迟解封时间。