疫情防控：总统下达8项具体工作指示

哈通社/努尔苏丹/7月19日—哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫19日主持召开新冠疫情防控工作会议，向政府和相关国家机构 ，以及阿塔梅肯企业家协会及各州政府下达了以下具体工作指示：

1. 制定并实施改善疫情形势工作计划

“遗憾的是，疫情形势并没有好转，反而不断恶化。特别是，首都努尔苏丹市的疫情形势严峻。 ” 总统府在发布的推文消息中写道。

在这方面，总统下达工作指示，要求制定改善疫情形势工作计划。

“大部分地区处于疫情传播风险较高的红区，病情严重和危重的患者数量也在不断增加。最遗憾的是，我们的公民不断的离我们而去。因此，我们需要采取紧急措施，必须制定适当的工作计划，并加以实施。 ” 总统说。

2. 将成立疫苗接种 流动工作小组

总统指出，截至今天已有280万人完成了两针疫苗的接种，然而，尽管总体趋势良好，但各地区的情况并不均衡。

在这方面，总统指示紧急成立流动工作小组，为疫苗接种率低的地区提供方法上的协助。

3.不会采取强制性疫苗接种措施

总统表示，需对不愿接种新冠疫苗的人群使用不同的方式进行宣传，并强调不会采取强制性措施。

4.将严惩伪造疫苗护照者

总统表示，形成群体免疫工作过程中的另一项紧迫问题是，伪造疫苗接种证书问题。必须立即停止与这种现象相关的任何行为，要继续开展这方面的相关工作。

“要严惩伪造疫苗护照者。 我在此前召开的政府扩大会议上也提出了这个问题， 这是关乎国家安全的问题。 ”

5. 要求保障古尔邦节期间的疫情防控工作

总统表示，神圣的古尔邦节将从明天开始。鉴于当前复杂的疫情形势，要避免人群聚集在宰牲场所，不然疫情形势很有可能会进一步恶化。政府和各州政府要保障古尔邦节期间的疫情防控工作。

6. 无论疫情形势如何，都应提供所有类型的高质量医疗服务

总统表示，由于大部分医院床位都留给新冠患者治疗，其他计划当中的手术时间延迟，导致死亡率增加。尽管在疫情期间，也要保证所有类型的医疗服务的质量和可及性。在国家疫苗接种计划框架下及时接种疫苗尤为重要。

7. 有必要研考虑QazVac国产疫苗的出口问题

总统表示，需扩大该领域领先制造商的疫苗网络，同时有必要研究俄罗斯新疫苗«卫星Light»在国内制药平台的供应和生产问题。此外，在双边协议的框架内，组织在第三国推广宣传QazVac国产疫苗的工作至关重要。对此，总统指示政府采取相关措施，并在一个月内提交初步报告。

8. 将加强对«Ashyq»公民健康信息二维码系统中违规行为的惩治

总统指示加强对违反隔离规定者的惩治。

最后对会议内容进行总结的总统表示，新一波变异型冠状病毒比以往更具破坏力，并呼吁哈萨克斯坦人民关爱自己的身体健康。

【编译：阿依波塔】