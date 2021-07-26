8月开始哈国将限制动物饲料出口

哈通社/努尔苏丹/7月26日 -- 据哈萨克斯坦农业部发布消息，哈萨克斯坦将自2021年8月中旬起实施为期6个月的动物饲料出口禁令，并限制部分谷物出口。

哈农业部消息表示，自2021年8月中旬起，哈将暂停向包括欧亚经济联盟成员国在内的其他国家出口干草、青干草、青贮饲料、燕麦和黑麦，为期6个月；对向包括欧亚经济联盟成员国在内的其他国家出口软质小麦（5级）、大麦、油饼和油粕实施限制措施，为期6个月。哈农业部将会同阿塔梅肯国家企业家协会，确定出口配额数量和分配程序。

此前，哈总统托卡耶夫责成政府会同阿塔梅肯国家企业家协会研究制定饲料出口临时禁令，以应对旱情以及由此引发的牲畜死亡。总统要求政府及时采取措施，保障大旱时期农户饲料供应。哈总理马明表示，受异常气候条件影响，曼格斯套州和克孜勒奥尔达州牲畜死亡率分别达0.13%和0.03%。哈政府正在采取措施，确保受旱地区牲畜饲料供应。

哈农业部此前预计，2021年哈谷物和面粉出口潜力为700-800万吨。美国农业部7月发布报告，将2021年7月-2022年6月农业年度哈小麦产量预期下调100万吨至1300万吨；将哈小麦出口预期下调50万吨至750万吨。

据哈农业部数据，2020年哈粮食净产量为2006.3万吨，2019年为1740万吨。

【编译：木合塔尔·木拉提】