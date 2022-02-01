五人制欧洲杯 哈萨克斯坦国家队止步8强

哈通社/努尔苏丹/2月1日 – 哈萨克斯坦国家队在2022年欧洲杯五人制足球赛8强战中负于乌克兰，未能晋级4强赛。

比赛于1月31日晚在荷兰首都阿姆斯特丹举行。

由于此前小组赛中积累的黄牌，当晚的比赛中哈国队有两位主力球员未能上场。

比赛开始后，哈国队在场面上占据了主动，但始终未能将优势转化为进球。反而是乌克兰队在上半场通过点球取得了领先。下半场乌克兰继续扩大比分，哈国队虽然接连扳回两球，但急于进攻的哈国队后线空虚，反而在数分钟内连续失球。

最终哈国队以3：5的比分告负，未能晋级4强赛。

值得一提的是，在此前举行的小组赛中，哈萨克斯坦以4：4战平斯洛文尼亚，随后又分别以6：2和4：1的比分大胜芬兰和意大利，以小组第一出线。

五人制足球欧洲锦标赛将于2022年1月19日至2月6日在阿姆斯特丹和荷兰格罗宁根举行。 哈萨克斯坦于2016年开始参加欧洲杯赛事，并在2018年打入半决赛。目前哈国国家队在UEFA欧洲排名第四。在2021年的五人制世界杯中，哈萨克斯坦队夺得了第四名。

【编译：木合塔尔·木拉提】