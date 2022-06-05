朝军发射8枚导弹或抗议韩美海军联演

哈通社/首尔/6月5日 —— 据韩联社报道，韩国联合参谋本部（联参）5日表示，联参发现朝鲜从当天上午9时8分许至43分许从平壤顺安等多地向东部海域发射8枚短程弹道导弹。据分析，朝方此举或就前一天结束的韩美海军联演表示抗议。

韩军正在就发射距离和高度等参数进行分析。据悉，朝鲜从顺安等多地发射导弹，此举或考虑到从多地同时射弹有利于躲避拦截和精准打击。这是朝鲜在韩国总统尹锡悦就职后第3次发起挑衅，也是今年来第18次武力示威。

韩美海军从2日至4日在日本冲绳海域联合实施航母战斗群演习，韩军动员环太平洋演习战团，美军则动员“罗纳德·里根号”（CVN-76，10万吨级）率领的第5航母打击群（CSG）参演。而朝鲜在演习结束的次日就射弹。韩国国防安全论坛（KODEF）资深研究员申钟宇分析称，这是朝鲜首次连发8枚导弹，或旨在通过炫耀国防力量加剧军事紧张，并向韩美海军联演表示不满。

联参表示，韩军正在加强监视并保持高度警惕，同时与美方保持紧密合作和严密的戒备态势。韩国国家安保室室长金圣翰在朝鲜射弹后随即主持召开国家安全保障会议（NSC）常任委员会会议。

朝鲜年初就暗示将撕毁暂停核试验和洲际弹道导弹试射的承诺，后于3月24日发射洲际导弹。今年以来截至上月24日，朝鲜共6次发射洲际弹道导弹，不断升级韩半岛紧张局势。目前韩军判研，朝鲜第七次核试验准备已完毕，就待国务委员会委员长金正恩的决定。