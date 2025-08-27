19:23, 27 八月份 2025 | GMT +5
8月27日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了8月27日坚戈兑换外币平均汇率结果。
30个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 537.92（+3.75坚戈），外汇交易总额为2.4404亿美元（-6412.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:536.21坚戈，最高报价为1:539.39 坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：623.66（+2.14坚戈），外汇交易总额为382万欧元（-62.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:622.97坚戈，最高报价为1: 624.93坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6996（+0.0351坚戈），外汇交易总额42.0283亿卢布（+897.2万卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6400坚戈，最高报价为1: 6.7240坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.0442（+0.5386坚戈），外汇交易总额1.2813亿元（+1.0578亿元）。交易过程中，最低报价为1:74.8700坚戈，最高报价为1: 75.3100坚戈。