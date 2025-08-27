8月27日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 537.92（+3.75坚戈），外汇交易总额为2.4404亿美元（-6412.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:536.21坚戈，最高报价为1:539.39 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：623.66（+2.14坚戈），外汇交易总额为382万欧元（-62.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:622.97坚戈，最高报价为1: 624.93坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6996（+0.0351坚戈），外汇交易总额42.0283亿卢布（+897.2万卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6400坚戈，最高报价为1: 6.7240坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.0442（+0.5386坚戈），外汇交易总额1.2813亿元（+1.0578亿元）。交易过程中，最低报价为1:74.8700坚戈，最高报价为1: 75.3100坚戈。