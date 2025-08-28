8月28日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

28个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 537.77（-0.15坚戈），外汇交易总额为2.2747亿美元（-1657.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:536.71坚戈，最高报价为1:538.55 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：626.58（+2.92坚戈），外汇交易总额为56.9万欧元（-325万欧元）。交易过程中，最低报价为1:624.97坚戈，最高报价为1: 627.91坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6945（-0.0051坚戈），外汇交易总额37.3620亿卢布（-4.6663亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6810坚戈，最高报价为1: 6.7051坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.2717（+0.2275坚戈），外汇交易总额5330万元（-7483.9万元）。交易过程中，最低报价为1:75.1270坚戈，最高报价为1: 75.5100坚戈。