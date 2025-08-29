8月29日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

27个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 538.60（+0.83坚戈），外汇交易总额为1.3659亿美元（-9088.1万美元）。交易过程中，最低报价为1:538.00坚戈，最高报价为1:539.01 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：628.62（+2.04坚戈），外汇交易总额为51.8万欧元（-5万欧元）。交易过程中，最低报价为1:627.66坚戈，最高报价为1: 629.49坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7041（+0.0096坚戈），外汇交易总额40.2811亿卢布（+2.9191亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6900坚戈，最高报价为1: 6.7150坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.5664（+0.2947坚戈），外汇交易总额2670万元（-2660万元）。交易过程中，最低报价为1:75.5000坚戈，最高报价为1: 75.6300坚戈。