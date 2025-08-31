哈通社8月31日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月31日，星期日

8月31日是阳历一年中的第243天 （闰年第244天） ，离全年的结束还有122天。

世界各国/地区节日：

吉尔吉斯斯坦独立日 每年8月31日为吉尔吉斯斯坦独立日。1991年8月31日，吉尔吉斯最高苏维埃通过国家独立宣言，正式宣布独立，改国名为吉尔吉斯共和国。

马来西亚独立日 每年的8月31日为马来西亚独立日，旨在纪念马来亚联合邦在第一任首相东姑阿都拉曼及其团队前往英国伦敦的谈判争取下于1957年8月31日宣布独立而设立的节日。

特立尼达和多巴哥独立日 特立尼达和多巴哥是一个位于中美洲加勒比海南部、紧邻委内瑞拉外海的岛国。该国于1962年8月31日从英国独立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦国家贵金属储存库接收了第一批黄金和白银。

2004年 独联体国家财务监控部门领导人会议在阿斯塔纳举行。

2007年 塔拉兹市为伟大诗人阿拜·库南巴耶夫竖立纪念碑。

2010年 哈萨克斯坦设立准噶尔阿拉套山国家自然公园。

2012年 全天24个小时播出的新闻频道24KZ正式开播。

2013年 乌斯卡曼市为著名作家沃拉尔罕·博凯树立纪念碑。

2014年 哈萨克斯坦拳击手根纳季·戈洛夫金入选“十大最具摧毁力的拳击手”榜单。

2016年 哈萨克斯坦国家芭蕾舞学院举行了落成典礼。

2021年 罗马尼亚举行“突厥世界之风”系列音乐会，并举办庆祝阿塞拜疆、哈萨克斯坦等国独立30周年的摄影作品。

2021年 哈萨克斯坦拳击手在阿联酋迪拜举行的亚洲青少年拳击锦标赛上几乎包揽了所有奖牌。

2023年 在克罗地亚萨格勒布举行的世界青少年柔道锦标赛上，哈萨克斯坦选手努尔兰·伊萨塔耶夫获得金牌。

2024年 托卡耶夫总统向吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫致信，向其以及吉尔吉斯斯坦人民就该国国庆日——独立日的到来表示诚挚的祝贺。