8月起哈萨克斯坦有哪些新政策值得关注？

全国农业普查正式启动

根据国家统计局安排，自8月1日至31日，哈萨克斯坦将开展第一阶段全国农业普查。普查对象包括农业生产企业和家庭户，参与者可通过sanaq.gov.kz网站在线填写问卷。

政府表示，所有提供的信息将受到《国家统计法》保护，不会被转交税务等其他机构。此次普查计划覆盖全国约30万家农业组织和200万个家庭。

哈萨克电信公司(Kazakhtelecom)更新移动资费

哈萨克电信公司宣布，自8月1日起，将对部分旧有移动资费套餐进行更新调整。具体变更如下：

“实用型”套餐 ：20GB流量、Altel/Tele2网络内无限通话、160分钟跨网通话、500分钟本地固话通话，新价格为2,098坚戈（含税）。

“基础”套餐 ：30GB流量、网络内无限通话、分别为Kcell和Beeline网络提供120分钟通话、250分钟本地固话通话，调整后价格为2,500坚戈。

“Keremet 2”套餐：30GB流量、1,000分钟跨网通话，新价格为2,600坚戈。

公司同时表示，那些承诺价格不变的套餐将不受影响。

美国对哈商品征收25%关税

美国总统特朗普在致哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的公开信中宣布，自8月1日起，美国将对来自哈萨克斯坦的所有进口商品征收25%的统一关税。

尽管提及贸易逆差问题，特朗普表示仍愿继续与哈方合作，并指出若哈方企业选择在美国本土设厂生产，则可免除相关关税。

ChatGPT订阅费用因增值税上调

OpenAI宣布，自8月1日起，将开始对哈萨克斯坦用户的ChatGPT订阅费用征收12%的增值税。ChatGPT Plus套餐价格将从20美元上调至22.40美元/月。

公司提醒，若用户为注册纳税的法人或个体经营者，可在账户中填写商业识别码（BIN），以免被自动加税。

全国统一高考将于8月组织补测

8月10日至14日，未在主要阶段全国统一高考中达到分数线的考生将有机会再次参加测试并申请自费入学。考生可自行选择测试时间、地点，并可更换所选科目组合。

符合资格的包括：应届或往届毕业生、归国侨民、海外接受中等教育的学生、拟从艺术类转至其他专业或拟转至师范类专业的学生，以及已被高校有条件录取的学生等。

阿拉木图直飞明斯克航线启航

SCAT航空公司将于8月10日开通阿拉木图—明斯克—阿拉木图直飞航班，每周运行两次（周三和周日）。新航线旨在便利商务出行、旅游及探亲活动。

詹妮弗·洛佩兹来哈举办演唱会

美国著名歌手詹妮弗·洛佩兹（Jennifer Lopez）将于8月1日在阿斯塔纳竞技场（Astana Arena）举行世界巡演首场哈国演出，届时周边道路将临时封闭。第二场演出将在8月10日于阿拉木图中央体育场举行。

据初步估算，两场演唱会可为国家预算带来约4亿坚戈的税收收入。

宪法日将补休一天

今年的宪法日（8月30日）恰逢周六，根据相关规定，补休日将顺延至9月1日（周一）。因此，实行五天工作制的人员将享有连续三天假期：8月30日至9月1日。

【编译：达娜】