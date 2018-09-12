9月12日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/9月12日 -- 哈通社为各位读者总结9月12日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

9月12日,星期三

9月12日是阳历一年中的第255天，离全年的结束还有110（闰年则还有111）。



世界各国/地区节日：

哈萨克电影日 1941年根据哈萨克苏维埃社会主义共和国的决议，阿拉木图电影工作室成立。1960年正式更名为"哈萨克电影制片厂"。1984年，制片厂以哈萨克电影产业功勋人物沙肯·艾曼诺夫的名字命名。

土库曼斯坦鲁赫纳玛日 《鲁赫纳玛》，或意译为《灵魂之书》，是土库曼前任终身总统萨帕尔穆拉特·阿塔耶维奇·尼亚佐夫所写的书，内容包括了自传、精神道德上的指导、历史。该书文本包括许多故事与诗，包括来自于苏菲派诗人马赫图木库里的作品。该书的第一卷于2001年9月12日出版。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2006年 纳扎尔巴耶夫总统出席在阿斯塔纳举行的第二届世界和传统宗教大会。

2009年 赛梅市友谊之家开设鞑靼语周末课堂。

2012年 阿联酋迪拜举行旨在讨论哈萨克斯坦投资机遇的企业家论坛。

2013年 纳扎尔巴耶夫总统会见塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙。

2015年 阿拉木图市举行首届"欧亚杯"知识竞赛。

2015年 匈牙利首都布达佩斯举行哈-匈商业论坛。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统对撒马尔罕进行工作访问框架下同乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫举行会谈。

2017年 电影《回归者》主演杜勒加•多斯玛汗别特吾勒获得第13届喀山国际穆斯林电影节"最佳男主角奖"。

【翻译：冰山】