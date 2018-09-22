9月22日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/9月22日 -- 哈通社为各位读者总结9月22日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

9月22日,星期六

9月22日是阳历一年中的第265天，离全年的结束还有100（闰年则还有101）。

世界各国/地区节日：

世界无车日 又名"世界无车日"（英语：World Car Free Day）或"国际无车日"，主旨为鼓励车主在当日放弃使用私家车，呼吁市民乘坐公共交通、骑单车，甚至步行。这个活动是希望唤起市民对环境保护的重视，是对自身生活模式的一种反思。

马里共和国独立日 玛丽共和国通称马里，是位于西非的内陆国家，向北与阿尔及利亚、向东与尼日尔、向南与布基纳法索和科特迪瓦、向西南与几内亚、向西与毛里塔尼亚和塞内加尔接壤，是西非面积第二大的国家。1960年9月22日马里宣布独立。

世界犀牛日 世界犀牛日诞生于2010年，由著名的非政府环保组织--世界自然基金会南非办公室发起，每年的9月22日是世界犀牛日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 阿特劳州政府宣布关闭位于克兹勒阔哈县和库尔曼哈兹县的核试验场。

1993年 哈萨克斯坦与巴西建立外交关系。

1995年 乌克兰驻哈萨克斯坦大使馆举行开馆仪式。

2001年 纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳国际机场接待到访的若望·保禄二世。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统出席联合国核安全问题高级别会议。

2015年 哈通社同中国人民日报社签署双边合作谅解备忘录。

【编译：冰山】