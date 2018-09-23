9月23日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/9月23日 -- 哈通社为各位读者总结9月23日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

9月23日,星期日

9月23日是阳历一年中的第266天，离全年的结束还有99（闰年则还有100）。



世界各国/地区节日：

沙特阿拉伯独立日 沙特阿拉伯王国是一个位于西亚阿拉伯半岛的阿拉伯国家。1932年9月23日沙特阿拉伯宣布独立。

吉尔吉斯斯坦国语日 每年9月23日为吉尔吉斯斯坦国语日。该日旨在纪念吉尔吉斯斯坦于1989年通过《国语法》。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦与哥伦比亚建立外交关系。

1993年 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦以及乌兹别克斯坦三国国家元首签署关于建立中亚经济联盟的协议。

1994年 阿克莫拉大学正式以哈萨克诗人、作家萨肯•塞弗林的名字命名。

2003年 阿斯塔纳举行首届世界与传统宗教领袖大会。

2005年 阿克托别市为苏联英雄阿莉娅•莫勒达古洛娃开设纪念馆。

2009年 塔勒德库尔干市为卡班拜勇士竖立纪念碑。

2010年 哈萨克斯坦邮政公司发行包尔詹•莫穆什吾勒诞辰100周年纪念邮票。

【编译：冰山】