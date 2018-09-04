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    09:18, 04 9月 2018 | GMT +6

    9月4日，哈通社简报

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    哈通社/阿斯塔纳/9月4日 -- 哈通社为各位读者总结9月4日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    9月4日,星期二

    9月4日是阳历一年中的第247天，离全年的结束还有118（闰年则还有119）。

    世界各国/地区节日

    世界跆拳道日 将每年的9月4日设立为世界跆拳道日，是2006年在越南召开的世跆联全体大会上发表通过的。跆拳道在1988年的汉城（首尔）奥运会上首次成为示范表演项目。1994年9月4日，在第103届国际奥组委会议上决定将跆拳道列为奥运会比赛项目。从2000年悉尼奥运会开始，跆拳道正式成为了奥运会比赛项目。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1953年 卡拉干达理工学院成立（现为卡拉干达国家科技大学）。

    2009年 捷克首都布拉格举行哈萨克斯坦文化日周活动。

    2013年 布达佩斯举行哈萨克斯坦-匈牙利商业论坛。

    2013年 哈萨克斯坦代表团应邀出席在俄罗斯圣彼得堡举行的G20领导人峰

    会。

    2014年 上海合作组织成员国最高法院院长会议在阿斯塔纳独立宫举行。

    2015年 突厥语国家合作委员会教育部部长第五次会议在阿斯塔纳举行。

    2016年 纳扎尔巴耶夫总统受邀出席在中国杭州举行的G20峰会，并发表讲

    话。

    【编译：冰山】

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