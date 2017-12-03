“90后”哈萨克族青年文化创业促进哈中交流

哈通社/阿斯塔纳/12月3日 -- 据新华社 消息，"90后"哈萨克族青年叶尔努尔和女友加依娜出生于新疆伊犁尼勒克县，两人在上海同济大学的同济创业谷创立并经营着"烈骄（上海）文化传播有限公司"，通过一系列文化产品的运营，努力打造中国哈萨克斯坦两国文化沟通的"桥梁"。



↑在"包尔萨克Talk秀·上海站"活动前一天，叶尔努尔（右三）和加依娜（左三）在同济创业谷和参与活动的志愿者开会安排工作（11月11日摄）。







↑加依娜（左二）在"包尔萨克Talk秀·上海站"活动开始前和工作人员交流（11月12日摄）。



2015年，叶尔努尔从上海同济大学文化产业管理系毕业，在哈萨克斯坦工作期间发现，相较于经济领域的合作，哈中两国间文化交流仍有不足，于是他萌生回国创业的想法；



2016年9月，加依娜从新疆考入同济大学攻读硕士，叶尔努尔辞去工作，两人成立了自己的文化传播公司。







↑在上海长阳创谷"2017（第11届）创业周暨全球创业周中国站"活动现场，叶尔努尔（右）和加依娜设立展位推介哈萨克族手工艺品和哈萨克斯坦漫画作品（11月18日摄）。



创业之路并非一帆风顺，投资人的拒绝、项目的失败、家人的不支持都曾经让两人打起"退堂鼓"。好在老师和朋友伸出援手、提供建议和资源，他们也成功申请到杨浦区和同济大学的创业资助资金，公司逐步走上正轨。

目前，他们正忙着策划如何把中国的文化产品带到哈萨克斯坦，并计划在哈萨克斯坦的社交网络上开设公众账号介绍中国文化。





↑叶尔努尔（右）在哈萨克斯坦和签定合作协议的漫画工作室负责人合影（7月14日摄）。（照片由受访者提供）