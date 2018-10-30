世界卫生组织：全球90%以上儿童每天呼吸有毒的空气

哈通社/阿斯塔纳/10月30日 -- 世界卫生组织今天表示，全球约有93%15岁以下儿童（即18亿儿童）每天呼吸遭受严重污染的空气，使他们的健康和发展面临严峻风险。可悲的是，他们当中有许多人因此而死亡。据估计，2016年，有60万名儿童死于因污染空气引起的急性下呼吸道感染。

世卫组织题为《空气污染与儿童健康：清洁空气是良策》的新报告检查了室外环境和家庭空气污染对世界儿童健康的严重影响，特别是在低收入和中等收入国家。该报告于世卫组织首次全球空气污染与健康大会召开前夕发布。

报告阐明，如果孕妇暴露于受污染的空气，更可能过早分娩，并产下低出生体重的瘦小婴儿。空气污染还会影响神经发育和认知能力，并可能引发哮喘和儿童期癌症。暴露于高水平空气污染的儿童在以后生命中罹患心血管病等慢性疾病的风险可能更高。

世卫组织总干事谭德塞说："受污染的空气正在毒害数百万儿童并毁掉他们的生命。这是不可原谅的。每个儿童都应当能够呼吸清洁的空气，这样他们才能成长并充分发挥其潜力。"

报告指出，儿童特别容易遭受空气污染影响的一个原因是，他们的呼吸速度比成人快，因此会吸收更多的污染物。此外，大脑和身体尚处于发育中的儿童的生活空间更接近地面，而一些污染物在此的浓度最高。

报告表示，在经常使用污染性燃料和技术烹饪、取暖和照明的家庭中，新生儿和幼儿也更容易受到家庭空气污染的影响。

世卫组织公共卫生、健康问题的环境和社会决定因素司司长内拉（Maria Neira）说："空气污染正在阻碍儿童大脑的正常发育，并以超出我们想象的更多方式影响其健康。而其实，我们有许多能减少危险污染物排放的简单方法。"

世界卫生组织表示，各国政府应采取措施，减少全球能源结构中对化石燃料的过度依赖，投资提高能源效率，并促进对可再生能源的利用。更好的废物管理可以减少社区内燃烧的废物量，从而减少"社区空气污染"。专用于家庭烹饪、取暖和照明活动的清洁技术和燃料可以大大改善家庭和周围社区的空气质量。采取措施尽量避免儿童暴露于受污染的空气，例如使学校和游乐场远离繁忙的道路、工厂和发电厂等主要空气污染源。

世卫组织首次全球空气污染与健康大会将于10月30日在日内瓦开幕。这次会议将使世界各国领导人；卫生部、能源部和环境部部长；市长；政府间组织负责人；科学家以及其他方面代表有机会针对这一严重健康威胁做出行动承诺，这种威胁每年缩短约700万人的生命。