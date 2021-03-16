第93届奥斯卡奖提名名单出炉
2021奥斯卡提名名单
最佳影片：
《曼克》
《米纳里》
《无依之地》
《犹大与黑弥赛亚》
《前程似锦的女孩》
《金属之声》
《芝加哥七君子审判》
《父亲》
最佳导演：
托马斯·温特伯格《酒精计划》
埃默拉尔德·芬内尔《前程似锦的女孩》
赵婷《无依之地》
大卫·芬奇《曼克》
李·以萨克·郑《米纳里》
最佳男主角：
里兹·阿迈德《金属之声》
查德维克·博斯曼《蓝调天后》
安东尼·霍普金斯《父亲》
加里·奥德曼《曼克》
史蒂文·元《米纳里》
最佳女主角：
维奥拉·戴维斯《蓝调天后》
安德拉·黛《美国诉比莉·哈乐黛》
凡妮莎·柯比《女人的碎片》
弗朗西斯·麦克道曼《无依之地》
凯瑞·穆里根《前程似锦的女人》
最佳男配角：
萨莎·拜伦·科恩《芝加哥七君子审判》
丹尼尔·卡卢亚《犹大与黑弥赛亚》
凯斯·斯坦菲尔德《犹大与黑弥赛亚》
小莱斯利·奥多姆《迈阿密的一夜》
保罗·拉西《金属之声》
最佳女配角：
玛丽亚·巴卡洛娃《波拉特2》
格伦·克洛斯《乡下人的悲歌》
阿曼达·塞弗里德《曼克》
奥利维亚·科尔曼《父亲》
尹汝贞《米纳里》
最佳国际影片：
《少年的你》
《集体/科莱采夫》
《酒精计划》
《贩皮之人》
《艾达怎么了》
最佳动画长片：
《心灵奇旅》
《1/2的魔法》
《飞奔去月球》
《小羊肖恩：末日农场》
《狼行者》
最佳摄影：
《犹大与黑弥赛亚》
《无依之地》
《曼克》
《世界新闻》
《芝加哥七君子审判》
最佳戏服设计：
《爱玛》
《花木兰》
《蓝调天后》
《匹诺曹》
《曼克》
最佳配乐：
《世界新闻》
《米纳里》
《曼克》
《心灵奇旅》
《嗜血五人组》
最佳动画短片：
《洞穴》
《Genius Loci》
《无论如何我爱你》
《Opera》
《Yes-People》
最佳真人短片：
《Feeling Through》
《收发室》
《The Present》
《Two Distant Strangers》
《White Eye》
最佳音效：
《灰猎犬号》
《曼克》
《世界新闻》
《心灵奇旅》
《金属之声》
最佳改编剧本：
《波拉特2》
《父亲》
《迈阿密的一夜》
《白虎》
《无依之地》
最佳原创剧本：
《米纳里》
《犹大与黑弥赛亚》
《前程似锦的女孩》
《金属之声》
《芝加哥七君子审判》
最佳纪录长片：
《集体》
《我的章鱼老师》
《残疾营地》
《时间》
《名侦探赛大爷》
最佳纪录短片：
《柯莱特》
《一首协奏曲就是一场对话》
《不要分裂》
《饥饿儿童》
《拉塔莎的情歌》
最佳剪辑：
《芝加哥七君子审判》
《父亲》
《金属之声》
《无依之地》
《前程似锦的女孩》
最佳妆发设计：
《爱玛》
《乡下人的悲歌》
《蓝调天后》
《曼克》
《匹诺曹》
最佳歌曲：
Fight for You – 《犹大与黑弥赛亚》
Hear My Voice – 《芝加哥七君子审判》
Husavik (My Home Town) – 《欧洲歌唱大赛：火焰传说》
Io sì (Seen) – 《来日方长》
Speak Now – 《迈阿密的一夜》
最佳艺术指导：
《父亲》
《世界新闻》
《信条》
《曼克》
《蓝调天后》
最佳视觉效果：
《独一无二的伊万》
《爱与怪物》
《午夜天空》
《花木兰》
《信条》