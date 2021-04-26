第93届奥斯卡金像奖获奖名单揭晓
据报道，华人导演赵婷（Chloe Zhao）夺得2021年奥斯卡电影像奖（The Academy Awards）最佳导演奖，成为首位获此殊荣的亚裔女性。此外，她同时也是奥斯卡史上第一个华人女性和第二个女性最佳导演。
第93届奥斯卡金像奖获奖名单
最佳影片
《无依之地》(Nomadland)
最佳导演
赵婷，《无依之地》
最佳男主角
安东尼·霍普金斯(Anthony Hopkins)，《困在时间里的父亲》(The Father)
最佳女主角
弗朗西丝·麦克多曼德(Frances McDormand)，《无依之地》
最佳男配角
丹尼尔·卡卢亚(Daniel Kaluuya)，《犹大与黑色弥赛亚》(Judas and the Black Messiah)
最佳女配角
尹汝贞(Yuh-Jung Youn)，《米纳里》(Minari)
最佳原创剧本
《前程似锦的女孩》(Promising Young Woman)
最佳改编剧本
《困在时间里的父亲》
最佳国际影片
《酒精计划》(Another Round)
最佳动画长片
《心灵奇旅》 (Soul)
最佳纪录长片
《我的章鱼老师》(My Octopus Teacher)
最佳纪录短片
《科莱特》(Colette)
最佳视觉效果
《信条》(Tenet)
最佳剪辑
《金属之声》(Sound of Metal)
最佳艺术指导
《曼克》(Mank)
最佳服装设计
《蓝调天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)
最佳摄影
《曼克》
最佳化妆与发型设计
《蓝调天后》
最佳音效
《金属之声》
最佳原创配乐
《心灵奇旅》
最佳原创歌曲
《犹大与黑色弥赛亚》主题曲，Fight for You
最佳动画短片
《无论如何我爱你》 (If Anything Happens I Love You)
最佳真人短片
《两个遥远的陌生人》(Two Distant Strangers)