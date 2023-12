第93届奥斯卡金像奖获奖名单揭晓

哈通社/努尔苏丹/4月26日 —— 据外媒消息,第93届奥斯卡金像奖颁奖典礼26日于洛杉矶杜比剧院(Dolby Theater)举行。

据报道,华人导演赵婷(Chloe Zhao)夺得2021年奥斯卡电影像奖(The Academy Awards)最佳导演奖,成为首位获此殊荣的亚裔女性。此外,她同时也是奥斯卡史上第一个华人女性和第二个女性最佳导演。

第93届奥斯卡金像奖获奖名单

最佳影片

《无依之地》(Nomadland)

最佳导演

赵婷,《无依之地》

最佳男主角

安东尼·霍普金斯(Anthony Hopkins),《困在时间里的父亲》(The Father)

最佳女主角

弗朗西丝·麦克多曼德(Frances McDormand),《无依之地》



最佳男配角

丹尼尔·卡卢亚(Daniel Kaluuya),《犹大与黑色弥赛亚》(Judas and the Black Messiah)

最佳女配角

尹汝贞(Yuh-Jung Youn),《米纳里》(Minari)

最佳原创剧本

《前程似锦的女孩》(Promising Young Woman)

最佳改编剧本

《困在时间里的父亲》

最佳国际影片

《酒精计划》(Another Round)

最佳动画长片

《心灵奇旅》 ​(Soul)

最佳纪录长片

《我的章鱼老师》(My Octopus Teacher)

最佳纪录短片

《科莱特》(Colette)

最佳视觉效果

《信条》(Tenet) ​

最佳剪辑

《金属之声》(Sound of Metal)

最佳艺术指导

《曼克》(Mank)

最佳服装设计

《蓝调天后》​(Ma Rainey’s Black Bottom)

最佳摄影

《曼克》 ​

最佳化妆与发型设计

《蓝调天后》

最佳音效

《金属之声》

最佳原创配乐

《心灵奇旅》 ​

最佳原创歌曲

《犹大与黑色弥赛亚》主题曲,Fight for You

最佳动画短片

《无论如何我爱你》 ​(If Anything Happens I Love You)

最佳真人短片

《两个遥远的陌生人》(Two Distant Strangers)