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    17:45, 26 四月 2021 | GMT +6

    第93届奥斯卡金像奖获奖名单揭晓

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    哈通社/努尔苏丹/4月26日 —— 据外媒消息，第93届奥斯卡金像奖颁奖典礼26日于洛杉矶杜比剧院(Dolby Theater)举行。

    据报道，华人导演赵婷（Chloe Zhao）夺得2021年奥斯卡电影像奖（The Academy Awards）最佳导演奖，成为首位获此殊荣的亚裔女性。此外，她同时也是奥斯卡史上第一个华人女性和第二个女性最佳导演。

    第93届奥斯卡金像奖获奖名单

    最佳影片

    《无依之地》(Nomadland)

    最佳导演

    赵婷，《无依之地》

    最佳男主角

    安东尼·霍普金斯(Anthony Hopkins)，《困在时间里的父亲》(The Father)

    最佳女主角

    弗朗西丝·麦克多曼德(Frances McDormand)，《无依之地》

    最佳男配角

    丹尼尔·卡卢亚(Daniel Kaluuya)，《犹大与黑色弥赛亚》(Judas and the Black Messiah)

    最佳女配角

    尹汝贞(Yuh-Jung Youn)，《米纳里》(Minari)

    最佳原创剧本

    《前程似锦的女孩》(Promising Young Woman)

    最佳改编剧本

    《困在时间里的父亲》

    最佳国际影片

    《酒精计划》(Another Round)

    最佳动画长片

    《心灵奇旅》 ​(Soul)

    最佳纪录长片

    《我的章鱼老师》(My Octopus Teacher)

    最佳纪录短片

    《科莱特》(Colette)

    最佳视觉效果

    《信条》(Tenet) ​

    最佳剪辑

    《金属之声》(Sound of Metal)

    最佳艺术指导

    《曼克》(Mank)

    最佳服装设计

    《蓝调天后》​(Ma Rainey’s Black Bottom)

    最佳摄影

    《曼克》 ​

    最佳化妆与发型设计

    《蓝调天后》

    最佳音效

    《金属之声》

    最佳原创配乐

    《心灵奇旅》 ​

    最佳原创歌曲

    《犹大与黑色弥赛亚》主题曲，Fight for You

    最佳动画短片

    《无论如何我爱你》 ​(If Anything Happens I Love You)

    最佳真人短片

    《两个遥远的陌生人》(Two Distant Strangers)



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