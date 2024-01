美国前第一夫人南希·里根逝世，享年94岁

哈通社阿斯塔纳3月8日电 美国第40任总统罗纳德·里根(Ronald Reagan)的妻子南希·里根(Nancy Reagan)6日在洛杉矶家中去世,享年94岁。这位极具影响力且气度不凡的第一夫人,光明正大地以丈夫为生活的中心,但自己也成为了一个政治人物。

南希·里根的发言人乔安·德雷克(Joanne Drake)发表声明,称她死于充血性心脏衰竭。

南希·里根竭力捍卫丈夫的形象,有时不惜牺牲自己的形象。里根从一名好莱坞演员成为加州州长,最终入主白宫,在这段看似不可能的崛起历程中,她是一个备受信赖的顾问。

"没有南希,就不会有里根州长,不会有里根总统,"2007年去世的迈克尔·K·迪弗(Michael K. Deaver)曾说过。迪弗长期担任里根夫妇的助手,也是他们的亲密朋友。

奥巴马总统周日表示,南希·里根"重新定义了第一夫人的角色","后来在她与里根总统的漫长道别中,她成了千百万饱受阿尔茨海默氏症折磨和伤害的家庭的代言人,并且担负起倡导者的新角色,宣传那些有望改善和拯救生命的治疗方法。"

南希·里根曾协助聘用和解聘丈夫的政治顾问,在这些顾问的辅佐下,里根在1976年几乎取得共和党总统提名,并在1980年成功当选总统。

她还在1987年白宫幕僚长唐纳德·T·瑞根(Donald T. Regan)被解职一事中扮演重要角色。在里根总统秘密批准向伊朗出售武器一事被曝光后,南希·里根指责瑞根失职。

南希·里根是里根总统摆脱丑闻影响的幕后主导力。由于武器销售所得有一部分落入反尼加拉瓜左翼政府的武装力量手中,该丑闻被称为"伊朗-反政府军"事件(Iran-contra)。里根夫人一边努力说服固执的丈夫为武器交易道歉,一边还将一些政治人物请入白宫,其中包括民主党权力掮客罗伯特·S·施特劳斯(Robert S. Strauss)。

里根最终承认她是正确的。1987年3月4日,里根总统发表全国电视讲话,为武器销售事件做出迟到的道歉,此举极大地改善了其公众支持率下滑的情况。

这次力挽狂澜的功劳一如既往地没有归于他的夫人头上,而她也没有提出过要求。南希·里根并不想显得像是总统宝座背后的一个权力人物,夺走里根的光芒。

1952年3月4日,里根和南希·戴维斯在影视城山谷里的棕色小教堂(The Little Brown Church in the Valley)举行了私人结婚仪式。只有霍尔登(Holden)及其夫人阿迪斯(Ardis)观礼。

尽管南希起初对丈夫从政并不热心,但她忠心耿耿地支持他。1964年10月27日,里根面向全国发表了一场激动人心的电视讲话,支持共和党总统候选人巴里·戈德华特(Barry Goldwater)。他的政治事业自此开始起飞。第二年,一群来自南加州的富豪找到里根,讨论竞选加州州长一事。里根表示有兴趣。

从一开始,南希就参与了竞选策划。"他们是一个团队,"和比尔·罗伯茨(Bill Roberts)一同管理里根竞选团队的斯图尔特·斯潘塞(Stuart Spencer)说。起初,作为政治新手的南希说得很少。但斯潘塞发现,她"学得很快,总是在吸收新知识"。不久后,她就开始向罗伯茨和斯潘塞不断询问战略战术了。

里根赢得了竞争激烈的共和党初选,并于11月大胜民主党时任州长埃德蒙·G·布朗(Edmund G. Brown)。对里根一家来说,这意味着要举家搬往350英里外的加州首府萨克拉门托。

1975年,里根卸任州长。在理查德·M·尼克松(Richard M. Nixon)总统陷入"水门"丑闻时,里根一家就已经开始计划下一步政治行动了。1974年5月,他们在位于太平洋帕利塞兹的家里与支持者见面,华盛顿律师约翰·P·西尔斯(John P. Sears)便是其中之一。西尔斯曾在1960年为尼克松的总统竞选效力。参与会面的支持者中,唯有西尔斯预言尼克松会辞职。这给南希留下了印象。

尼克松辞职并被杰拉尔德·R·福特(Gerald R. Ford)接替后,里根开始计划和福特争夺1976年的共和党总统提名。南希建议招募西尔斯指导竞选。后来,里根以微弱的差距败北。(接下来,福特被吉米·卡特[Jimmy Carter]击败。)

四年后,在里根再次谋求总统提名期间,南希在解雇西尔斯一事上发挥了主导作用。当时里根的竞选团队刚拿下新罕布什尔州的初选,但南希却渐渐认为,西尔斯是个破坏因素。她还参与了雇用接替西尔斯担任竞选经理的威廉·J·凯西(William J. Casey)一事。后来,凯西被里根任命为中央情报局长。

但里根赢得提名后,他们在对付卡特总统时出师不利。南希变得对凯西不满,并力劝丈夫聘请斯图尔特·斯潘塞。斯潘塞是里根第一次竞选州长时的竞选团队负责人。在里根阵营里,斯潘塞不受欢迎,因为他是福特1976年竞选总统时的竞选经理。但里根听从了妻子的建议。斯潘塞加入里根的竞选团队,并带领其平稳运转。

不过,并非她所有的建议都这么好。比如,她反对斯潘塞提出的让里根与卡特总统辩论的建议。但里根决定参加辩论,且表现得非常好,帮他在民调中的支持率大幅飙升,取得了领先,并在一周后令人信服地赢得了大选。

担任第一夫人期间,南希在美国各地和国外发表演讲,大力反对美国年轻人吸毒、酗酒,还创造出了"坚决说不"(Just Say No)这句话。80年代的很多广告宣传都使用了这个说法。

卸任总统后,里根一家回到洛杉矶,在高档社区贝莱尔(Bel Air)的一栋大宅里安顿了下来。1994年,里根得知自己患了阿尔茨海默氏症,并在写给美国民众的公开信中宣布了这一诊断结果。那封令人闻之心酸的信是在南希的帮助下写成的。

在华盛顿国家大教堂的里根葬礼上,南希严格控制着自己的情绪。随后,她随灵柩乘飞机西行,参加在加州西米谷的罗纳德·里根总统图书馆(Ronald Reagan Presidential Library)举行的下葬仪式。现在,南希也将安葬在那里。在里根的下葬仪式最后,正好是日落时分,军人们将一面美国国旗折叠起来递给了南希。她先是把国旗贴在胸口,然后将它放在灵柩上,终于哭泣起来。