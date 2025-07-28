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    14:42, 28 七月份 2025 | GMT +5

    统计：铁路运输达950万人次 民航航线覆盖五大洲

    哈萨克国际通讯社讯）今日，交通部公布了哈萨克斯坦铁路和民航航线网络的最新运行情况。

    铁路运输达950万人次 民航航线覆盖五大洲
    Фото: Минтранс РК

    铁路运输

    目前，全国共运营154条客运铁路线路，其中：

    • 112条由哈铁客运股份公司运营；

    • 30条由私人承运商运营；

    • 12条为国际线路。

    2025年上半年，铁路旅客发送量达950万人次。铁路部门正在持续推进客运车厢更新工作，自年初以来，已采购近60节客运车厢。

    航空运输

    民航方面，国内外航线数量持续增长：

    • 国内航线覆盖61条航线，每周执飞849班次；

    • 国际航线已开通144条航线，每周执飞842班次。哈萨克斯坦可实现与全球31个国家的直航连接。

    当前，哈萨克斯坦与以下国家开通直飞航线：

    俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、格鲁吉亚、白俄罗斯、阿塞拜疆、土耳其、英国、德国、意大利、荷兰、波兰、捷克、匈牙利、黑山、阿联酋、卡塔尔、伊朗、埃及、科威特、巴林、阿曼、韩国、中国、印度、越南、泰国、蒙古、马来西亚及马尔代夫。

    据统计，2025年上半年，航空运输服务旅客量已达720万人次。

    值得一提的是，7月23日，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持召开政府会议，研究落实国家航空业发展任务，重点讨论组建国家货运航空公司相关工作。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 统计 经济 交通运输
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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