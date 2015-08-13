伟大的历程 辉煌的成就——庆祝哈通社建社95周年

今天，哈萨克国际通讯社迎来95华诞。95年来，一代代哈通社人筚路蓝缕、艰苦奋斗，在实践中不断创新发展，忠实履行自己的职业职责标准，真实记录哈萨克斯坦波澜壮阔的历史进程，在国家新闻报道大业中发挥了重要作用，创造了一个又一个辉煌业绩，成就了蔚为壮观的哈通社事业。

95年前的今天，1920年8月13日，哈萨克国际通讯社（哈通社）前身——俄罗斯电讯社（РОСТА）驻奥伦堡-托尔盖分社成立。至1937年以КирРОСТА、КазРОСТА、КазТАСС 名义报道国内各领域重要新闻。1937年，更名为哈萨克电讯社（ҚазТАГ，Қазақ Телеграф АГенттігі，Казахское телеграфное агентство），隶属塔斯社。随着苏联的解体，哈萨克斯坦获得独立，哈萨克电讯社也成为了一个独立的官方新闻机构，并于1997年更名为哈萨克通讯社（ҚазААГ，Қазақ ақпарат агенттігі，Казахское информационное агентство），2002年重组为哈通社国有股份公司，并以ҚазАқпарат、Казинформ、Kazinform 的电头发布资讯。2014年，哈通社成为哈萨克斯坦首个获得国际地位的新闻通讯社，更名为哈萨克国际通讯社，并在中亚国家媒体中率先开通中文网站。

在95年的发展历程中，哈通社的成长始终同哈萨克大地的历史紧密相联。经历了卫国战争的洗礼，经历了战后重建的艰难，也经历了独立自主后的新生。多年以来，哈通社以认真、严谨的态度，不断增强新闻报道的亲和力和吸引力，推出了许多感人至深、为民众喜闻乐见的公众人物，采写了一批影响深远、载人史册的精品力作，形成了多语种、多媒体、多功能的新闻发布体系。 在这欢庆的日子里，哈通社由衷的感谢广大读者朋友长久以来对我们的关注和支持。作为新闻人，我们将不断扩大哈通社覆盖面和影响力，为读者提供最新、最全、最丰富的新闻资讯，把哈通社建设成为国际一流的现代全媒体机构而奋斗。 哈通社中文编辑部 2015年8月13日