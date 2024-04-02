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    20:42, 02 四月 2024 | GMT +6

    韩96%实习住院医师和医学生反对扩招

    韩96%实习住院医师和医学生反对扩招
    Фото: 韩联社

    哈萨克国际通讯社讯）据韩联社报道， 韩国一项调查显示，参加集体行动的实习住院医师和医学生中有96%认为应维持或缩小现有的医学院招生规模。

    一名辞职医生上月29日至本月1日针对1.2774万名实习住院医师和1.8348万名医学生进行线上调查，并于2日发布结果。结果显示，在1581名应答者中，有64.1%（1014人）认为“考虑到目前的医疗现状和教育环境，须减少医学院招生规模”；有31.9%（504人）认为“须维持目前的招生规模”；仅有4%认为“须扩大招生规模”。

    66.4%的受访者（1050人）有意今后接受住院医师培训。就其前提条件，回答“撤回医学院扩招和必需医疗政策”（93%，可多选）最多，其后是“上调必需医疗收费”（82.5%）、“更换保健福祉部长官和次官”（73.4%）、“改善实习住院医师工作环境”（71.8%）等。

    另有33.6%的受访者（531人）不愿接受住院医师培训，其理由依次为“政府和舆论将医师妖魔化”（87.4%），“政府单方面推进医疗改革”（76.9%）、“身心疲惫”（41.1%）等。

    另就韩国医疗存在的问题，回答“过低的医疗费不切实际”（90.4%）最多，其后是“实习住院医师工作环境恶劣”（80.8%）、“急诊和上级综合医院就诊无门槛”（67%）等。

    标签:
    国际 医疗卫生 韩国
    Айбота Айдын
    编译
    Айбота Айдын
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