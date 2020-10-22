农业部：谷物和豆类作物的收割工作已完成99.8%

哈通社/努尔苏丹/10月22日--哈萨克斯坦农业部农业食品市场、有机食品和技术法规部门负责人沙吾列·朱仁诺娃表示，谷物和豆类作物的收割工作已完成了99.8％，只剩下少量玉米和水稻尚待收割。

负责人在线上简报会上表示，目前，农业部正在监测32种具有社会意义的食品的各州供应情况。每周的监测都会考虑到稳定储备、大型贸易系统、供应商仓库和加工厂的库存。根据各州的数据，截至2020年10月16日，哈萨克斯坦共有190万吨的食品储备。其中包括稳定储备库存2.53万吨、粮食企业-160万吨、仓库-13.7万吨、零售点-17.2万吨。与此同时，库存中还有8.132亿个鸡蛋和1090万吨食用小麦。

据她介绍，已形成一周的易腐食品库存，对于其他类型的食品，已经形成了几个月的库存。食品生产不会停止，库存将得到更新和补充。因此，将不会出现赤字。

截至今日，谷物和豆类作物的收割工作已经完成了99.8％。只剩少量玉米和水稻尚待收割。已脱粒20.5吨谷物。谷物和豆类作物的收割总量足以满足国内需求，并实现780万吨谷物的出口潜力。

【编译：阿拉依】



