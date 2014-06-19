哈通社阿斯塔纳电，据国际在线援引英国《镜报》报道，9岁非洲灰鹦鹉斯利普马特是英格兰足球队超级粉丝，每当英格兰队出现在电视上时它都会欢呼。此外，斯利普马特还会吹"胜利大逃亡"曲调。在巴西世界杯比赛进行的时候，它还高喊"英格兰"、"鲁尼加油"等。

主人弗兰•谢里丹说："斯利普马特会唱《波强格斯先生》(Mr Bojangles)，《超人》以及《天龙特攻队》等电影主题曲。为此我的儿子建议：为何不教它唱世界杯曲目呢？然后我们用了一个月时间教会它。" 但是谢里丹父子的计划事与愿违，英格兰队在揭幕战中即败给意大利。谢里丹说："在英格兰队输球后，斯普利马特就开始整天唱《胜利大逃亡》曲调，不管是谁控球。" 谢里丹还称："鲁尼绝对是斯普利马特的头号偶像，尽管我们教它认识其他球星，但它似乎最喜欢鲁尼。我和儿子都是曼联球迷，我们观看每场球赛，高声欢呼，斯利普马特可能为此学会叫鲁尼的名字。自从上周末以来，鲁尼出现许多负面新闻。我们希望看到斯利普马特的视频后，他能振作起来。" 谢里丹还自豪地表示："鲁尼在世界各地有成千上万的球迷，但绝没有斯利普马特之外的另一只鹦鹉能叫出他的名字。"