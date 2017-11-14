我国运动员将参加平昌冬奥会9个运动项目

哈通社/阿斯塔纳/11月14日 -- 哈萨克斯坦文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒14日在政府例行会议上表示，哈萨克斯坦运动员将参加第23届冬季奥林匹克运动会9个运动项目。

"离2018年2月9日在韩国平昌市举行的第23届冬季奥林匹克运动会开幕还有86天。众所周知，4年一届的奥林匹克盛会是世界体坛的最高峰。自从2017年阿拉木图冬季大学生运动会圆满结束以来，我们开始将视线投入到即将来临的平昌冬奥会，并为运动员在奥运会资格选拔赛中取得优异成绩以及确保良好的功能条件做出了努力工作。"穆罕麦迪吾勒说。



据他介绍，2018年冬季奥林匹克运动会预计将有来自80多个国家5000多名运动员及官方人员参加。运动员们将在15个运动项目中争夺102枚奖牌。哈萨克斯坦代表团将参加9个运动项目，其中包括冬季两项、花样滑冰、高山滑雪、短道速滑、速度滑冰、单板滑雪、无舵雪橇、跳台滑雪、自由式滑雪、雪上技巧等。



穆罕麦迪吾勒表示，哈萨克斯坦代表团首次参加冬季奥运赛事还要追溯到1994年。独立初期，哈萨克斯坦运动员们在第17届冬季奥林匹克运动会上获得了1金、3银、4铜，7枚奥运奖牌。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】