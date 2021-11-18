伊谢克舍夫出席独联体安全会议秘书第9次会议

哈通社/莫斯科/11月18日—据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统助理兼安全会议秘书阿斯耶特•伊谢克舍夫出席独联体成员国安全会议秘书第9次会议。

会议就有关在独立体空间当前的稳定和安全挑战中区域合作的广泛热点问题进行了讨论。

各方特别讨论了阿富汗地区的潜在威胁，包括极端主义和恐怖主义的蔓延，跨境犯罪、非法移民和贩毒的增长。

各方还就独联体成员国在移民监管、民事保护、紧急情况应对、打击利用信息通信技术犯罪等领域的合作交换了意见。

此外，会议议程还讨论了生物安全威胁相关问题，包括减少与使用生物技术相关的风险。

伊谢克舍夫在讲话中强调，需要采取协调行动，以稳定阿富汗局势，防止严重的人道主义危机和相关威胁。

他还指出，鉴于水资源正在成为国家安全的关键因素之一，确保本地区环境、水和能源安全的实际工作尤为重要，同时还需要提高重大紧急情况的可预测性。

他还强调了采取协调行动防止生物威胁的重要性。在此方面，哈总统托卡耶夫提出的建立生物安全国际机构的倡议变得越发重要。

活动框架内，伊谢克舍夫与独联体成员国代表举行了双边会晤，就合作热点问题进行了讨论。

【编译：达娜】