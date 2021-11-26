欧盟建议将疫苗护照有效期设置为9个月

哈通社/布鲁塞尔/11月26日 —— 据外媒综合报道，欧盟委员会周四建议，因应疫苗保护力将因时间而减弱，因此疫苗护照也要有时限性。

欧盟表示，自明年3月1日起，将仅接受接种疫苗者、感染痊愈者（180天内）或因必要原因旅行者入境。6-17岁人群不受此限制，但他们入境时必须持PCR检测阴性结果，6岁以下儿童可豁免。这项潜在更新也将涵盖冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士四个申根国。

据报道，欧盟将优先考虑让已接种疫苗的旅行者入境，并针对旅行者设置9个月疫苗有效期。

根据建议，9个月有效期是由完成接种起计。同时，有效期的制度不适用于接种加强剂的人士。欧盟委员会称，研究显示接种加强剂的人士的保护力可维持较长时间。

欧盟委员会委员迪迪埃·雷恩德斯（Didier Reynders）表示:“很明显，疫情还没有结束。”他还补充说，“旅行规则需要考虑到这种不稳定的局势。”

目前，欧盟的疫苗接种率为67%，这一数据掩盖了各国之间的差异。比如，葡萄牙88%的人口完全接种了疫苗，而其他欧盟国家的接种率仍然较低。

据悉，欧盟委员会将于数周公布最终决定。