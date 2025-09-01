哈通社9月1日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月1日，星期一

9月1日是阳历一年中的第244天 （闰年第245天） ，离全年的结束还有121天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦知识日 每年9月1日为哈萨克斯坦知识日。根据总统令，于1998年1月20日设立。

乌兹别克斯坦独立日 该节日是乌兹比克斯坦人民最重要的国定节日，为每年的9月1日。乌兹别克斯坦于1991年宣布独立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1928年 阿尔法拉比哈萨克国立大学成立。

1950年 穆赫塔尔·阿乌埃佐夫提议在哈萨克国立大学开设阿拜学课程。

2001年 哈萨克斯坦共和国与阿拉伯埃及共和国联合成立努尔-穆巴拉克埃及伊斯兰大学。

2006年 首都和平和谐宫举行揭幕仪式。

2014年 齐姆肯特市举行旨在纪念奥运冠军别格扎特•萨塔尔汉诺夫的活动。

2017年 独特的“英雄父辈”纪念建筑群在阿拉木图州卡拉赛区落成。

2020年 托卡耶夫总统在议会上下两院联席会议上发表了主题为《 新现实中的哈萨克斯坦：采取行动的时期 》的国情咨文。

2021年 托卡耶夫总统在议会上下两院联席会议上发表了主题为《 人民团结和系统化改革——国家繁荣的坚实基础 》的国情咨文。

2023年 托卡耶夫总统在议会上下两院联席会议上发表了主题为《公正的哈萨克斯坦的经济方向》的国情咨文。