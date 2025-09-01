9月1日——哈萨克斯坦知识日

据他介绍，2025-2026学年，全国共有7859所学校为学生提供教育，其中6387所学校的办学条件良好。

—从9月1日起，全国79所教育机构的390万名学生将开始新学年的学习，其中36万人是新入学的一年级学生。截至今天，已有33.6万名儿童被录取。-别森巴耶夫说。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

为保障学生的营养健康，各地方政府及时落实了资金，为全国170万名儿童提供免费热餐，比去年增加了10万人。

别森巴耶夫还指出，本学年，地方政府将为51万名儿童的入学准备提供支持。

Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

根据教育部8月29日的数据，“全民教育基金”已向家长和法定监护人账户划拨253亿坚戈，用于购买校服、鞋子和学习用品。这一措施帮助了地方政府名单上的50多万名学生。今年每名儿童的最低补助金额为46228坚戈。其中，阿拉木图市为55000坚戈，江布尔州为53117坚戈，巴甫洛达尔州为53663坚戈。

新学年，全国将有1093间为特殊教育需求儿童设立的支持教室投入使用。在这些教室里，心理学家、特殊教育和社会教育工作者以及教育助理将为孩子们创造便利条件，帮助他们更好地适应校园生活。

Фото: Kazinform

在开学前，全国163所教育机构完成了维修工作，预计有13.8万名学生将在翻新并配备新设备的学校里学习。根据改造计划，127所学校进行了全面翻新，其中将容纳近9.9万名学生。此外，约1000所乡村学校新设了1108间现代化的专业教室，用于机器人技术、化学、生物、物理和STEM学科的教学。

Фото: Минпросвещения РК

课外教育也在不断拓展。今年，参与课外教育的儿童人数从320万增加到340万，其中62%的学生参加免费的兴趣班和社团。目前，全国有2142所校外教育机构，开设380个不同方向的兴趣课程。

Фото: Астана қаласы әкімдігі

与此同时，全国12个地区正在建设22个少年宫。目前，北哈萨克斯坦州、巴甫洛达尔州以及阿拉木图市和奇姆肯特市的少年宫已经投入使用。

目前，全国正在建设232所新学校，可容纳26.7万名学生。其中，83所计划在新学年开始时投入使用，111所预计将在学年结束前竣工。

【编译：阿遥】