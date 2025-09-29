哈通社9月29日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月29日,星期一

9月29日是阳历一年中的第272天，离全年的结束还有93（闰年则还有94）。

世界各国/地区节日：

世界心脏日 世界心脏日（World Heart Day）是由世界心脏联盟确定的，于1999年设立，2000年9月24日为第一个世界心脏日，以后每年9月的最后一个星期日为世界心脏日。2011年起，改为每年9月29日。其目的是为了在世界范围内宣传有关心脏健康的知识，并让公众认识到生命需要健康的心脏。心脏疾病是威胁人类生命健康的头号杀手，为提醒人们的重视，世界心脏联盟确定了每年一次的«世界心脏日»。

全球咖啡日 全球咖啡日是专为咖啡爱好者们所设立的节日，一般定在每年的9月29日。

阿根廷发明家日 每年9月29日为阿根廷发明家日，同时也是著名发明家比罗·拉斯洛的诞辰日。比罗·拉斯洛·约瑟夫为出生于布达佩斯的书写工具圆珠笔开发者。二战爆发后1943年比罗和他的家人搬离到南美洲的阿根廷居住，同年的6月10日比罗另向美国申请圆珠笔专利。1943年比罗与他的兄弟以及友人琼安·荷黑·梅恩成立了«阿根廷比罗笔»公司开始贩卖圆珠笔。1945年法国人士马塞尔·碧则向比罗买下了圆珠笔专利，以让他成立的Bic文具公司能生产圆珠笔贩售。比罗于1985年10月24日在布宜诺斯艾利斯离世，隔年阿根廷便以他的出生日9月29日；作为阿根廷的发明家日来纪念。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 首届世界哈萨克人大会拉开帷幕。

1993年 哈萨克斯坦加入国际原子能机构。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统为出席第四届里海沿岸国家首脑峰会访问阿斯特拉罕市。

2015年 阿克托别市举行第14届哈-俄«欧洲-亚洲：无边界友谊»国际展会。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统视察巴甫洛达尔州。

2016年 旨在纪念哈萨克汗国建国550周年、哈萨克斯坦独立25周年的影片《哈萨克汗国--不败之剑》首映式在阿斯塔纳举行。

2017年 哈萨克斯坦驻康斯坦察（罗马尼亚）名誉领事馆正式开馆。

2018年 《实现无恐怖主义世界行为准则》法典签署仪式在联合国总部举行。该倡议由哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫于2015年在联合国第70届大会上提出。

2020年 哈萨克斯坦提供的人道主义援助物资运抵阿富汗洪涝灾害区。

2021年 哈萨克斯坦中央银行发行《江布尔•扎巴耶夫诞辰175周年》纪念币。