9月2日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 539.63（+1.03坚戈），外汇交易总额为2.5741亿美元（+1.2081亿美元）。交易过程中，最低报价为1:537.69坚戈，最高报价为1:540.31 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：629.55（+0.93坚戈），外汇交易总额为190万欧元（+138.1万欧元）。交易过程中，最低报价为1:627.66坚戈，最高报价为1: 632.21坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7057（+0.0016坚戈），外汇交易总额59.3626亿卢布（+19.0815亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6638坚戈，最高报价为1: 6.7214坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.5762（+0.0098坚戈），外汇交易总额8185万元（+5515万元）。交易过程中，最低报价为1:75.3200坚戈，最高报价为1: 75.6605坚戈。