哈通社9月30日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月30日，星期二

9月30日是阳历一年中的第273天，离全年的结束还有92（闰年则还有93）。

世界各国/地区节日：

世界聋人联合会 世界聋人联合会(the world federation of the deaf)成立于1951年，是国际性非政府组织。其宗旨是造福于世界聋人，捍卫聋人的权利，帮助聋人康复。1957年，世界聋人联合会根据欧洲各国聋人组织的倡议，决定1958年9月28日为第一个国际聋人节，并规定以后每年9月最后一个星期日为国际聋人节。聋人节的意义在于对社会进行宣传，引起社会对聋人工作的重视，提高聋人的社会地位。

哈萨克斯坦司法工作人员日 根据总统令，该节日于2012年10月20日设立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦政府设立“Daryn”奖章，其旨在表彰优秀青年。

1996年 哈萨克斯坦签署全面禁止核试验条约。

2010年 哈萨克斯坦举重运动员玛娅·马内扎在土耳其举行的国际赛事上打破世界纪录。

2013年 哈通社与埃菲通讯社签署合作备忘录。

2013年 首任总统纳扎尔巴耶夫会见西班牙首相马里亚诺·拉霍伊。

2017年 阿尔法拉比国立大学与上海外国语大学签署合作协议。

2018 年 乌兹别克斯坦塔什干市举行哈萨克历史人物托列毕诞辰 355 周年庆祝活动。

2019 年 阿塞拜疆阿洪多夫国家图书馆开设哈萨克文学和文化中心。

2020年 哈萨克斯坦多名发明家荣获欧亚专利组织“发明与专利贡献奖”金奖。这些发明家为发展欧亚地区的创新活动和专利保护做出了巨大贡献，其成果对欧亚专利公约成员国具有重要意义。

2022年 在阿拉木图举行一场综合格斗赛事中，哈萨克斯坦选手瑞纳特·萨艮塔耶夫对阵乌兹别克斯坦选手达夫拉特别克·霍季耶夫。萨艮塔耶夫在第二回合以技术性击倒对方获胜。